Météo France : prévisions pour ce samedi 5 janvier et pour les prochains jours

Samedi

Températures

La suite des réjouissances dans les Hauts-de-France.

Dimanche

Lundi

Et puis mardi

La situation générale évolue peu. Nous avons toujours une bulle anticyclonique centrée sur les îles britanniques. Dans le même temps une dépression apporte un flux perturbé sur l’est du territoire. Conséquence,En journée, les nuages seront toujours nombreux, puisqu’ ils continuent de coloniser le ciel, néanmoins,1° à Valenciennes et Wallers4° à Calais et Marck6° pour Arras et Avesnes le comte7° à Lille et WambrechiesLes hautes pressions sont moins puissantes et laissent passer dans un flux de nord-ouest un front peu actif.Températures de 3 à 7 degrésLa couche nuageuse sera encore assez compacte, et les trouées plutôt fugaces.Notez que sous les nuages les plus épais, quelques bruines se produisent de temps à autre, le plus souvent en matinée.Températures de 3 à 8 degrésOn sera dans un ciel variable, mêlant nuages, éclaircies et averses.Températures de 4 à 9 degrésTextes : Thomas Leridez