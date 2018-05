Météo France : les prévisions pour ce samedi 5 mai (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

C’est une très belle fin de semaine qui nous attend, et surtout un bon long week-end sous le soleil, si vous avez la chance de faire le pont… Contrairement à ce vendredi, au lever du jour, le ciel est limpide dès les 1ères heures. Et l’on n'attend ni brume ni brouillard…Dans l'après-midi, les pressions sont anticycloniques toujours stables. Tout cela garantit un temps agréable, sec et très ensoleillé pour votre samedi. A noter un petit vent qui souffle de nord-est, sur le littoral au sud des caps.Les températures remontent autour des valeurs de saison, de 6 à 10 degrés. 7 pour Arras et Roclincourt. 10 à Boulogne et Fort-Mahon. Dans l'après-midi, les maximales gagnent 3 à 4 degrés et passent cette fois au dessus des normales de saison, de 17 à 23 degrés. 17 à Calais et Coulogne. 22 à Lille et Tourcoing.Pour la suite,, nous restons dans une masse d'air continentale sèche, avec un soleil qui brille dans un ciel degagé de tous nuages du matin au soir…Bref, encore une belle journée ensoleillée avec des températures agréables et estivales. De 10 à 24 degrés., nous profiterons encore d une journée ensoleillée, dans une masse d air chaud et sec…Les températures maximales sont largement au dessus des normales, un peu plus fraiches tout de meme sur le littoral à cause d’une petite brise de nord, attendue. Températures de 11 à 25 degrés.Et puis, le temps restera chaud et ensoleillé sur les Hauts-de-France… Toutefois, le ciel se charge quelque peu par le sud en marge d'une dégradation instable, mais le temps devrait rester sec. Températures de 13 à 27 degrés (températures le matin 5 degrés au dessus des normales et environ 10 degrés au dessus pour les maximales).