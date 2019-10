Météo France : les prévisions pour ce samedi 5 octobre (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances pour la suite selon Météo France ?

Après une journée de vendredi bien morose, place à une journée de transition ce samedi en attendant un nouveau front perturbé, selon Météo France. La masse d’air pour démarrer le week-end est encore très humide, avec beaucoup de nuages, quelques gouttes dans le sud Picard et quelques éclaircies partout ailleurs.Dans l'après-midi, le ciel reste chargé, même s'il se fait de plus en plus clair en remontant vers le nord-ouest des Hauts-de-France. En revanche, c’est toujours dans le sud de la Picardie que le ciel restera encombré, avec toujours quelques averses éparses possibles.Les températures ce samedi matin varient de 9 à 12 degrés : 9° à Saint-Omer et Ecques, 12° à Senlis et Chantilly.Pour les maximales, comptez de 15 à 17 degrés : 15° à Laon et Soissons, 16° à Valenciennes et Somain.Pour la suite de votre week-end, une nouvelle dégradation circule en première partie de journée dimanche. Les précipitations devraient être plus soutenues avec une activité instable attendue. On retrouvera encore du vent en pointe, autour de 50 à 70 kmh, et on surveillera également les cumuls de pluie, surtout dans le nord-ouest du Nord Pas-de-Calais. Températures de 9 à 16 degrés.Lundi, un temps très nuageux est prévu tout au long de la journée, et surtout du vent fort sur le littoral et en particulier sur les caps, avec des pointes attendues jusqu'à 70 kmh.Et puis mardi, passage d’une nouvelle perturbation avec des pluies continues en matinée. Des averses qui se feront pluies faibles dans l'après-midi. Températures de 11 à 17 degrés.