Météo France : les prévisions pour ce samedi 5 septembre (et pour les prochains jours)

► SamediLa perturbation du jour s’est réactivée un peu pendant la nuit avec le retour des pluies, par moment marquées le long des côtes. En fin de nuit, cette instabilité s’est décalée en s’évacuant par l’Aisne et l’Avesnois. Ce matin, nous sommes avec un temps de traine peu actif.Dans l’après-midi, peu ou pas de changement. Nous restons dans cette ambiance assez calme dans l’ensemble, et une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Le vent est faible en moyenne.Quelques pointes ponctuelles ne sont pas impossibles autour de 40 km/h.► Températures le matin, de 12 à 14 degrés12 pour Arras et Warlus13 à Beauvais et Rochy-CondéDans l’après-midi, maximales de 18 à 22 degrés19 à Saint Omer et Ecques21 à Senlis et Aumont-en-Halatte► DimancheNous gardons un ciel partagé entre moments ensoleillés, et nuages bourgeonnant l’après-midi et pouvant lâcher quelques ondées anecdotiques, mais la journée devrait être agréable dans l’ensemble.Températures de 9 à 20 degrés.► LundiAprès dissipation des brumes et brouillards matinaux, le temps se fera calme avec un ciel plutôt bien ensoleillé.► Et enfin mardiLes nuages reviennent en force. Ils devraient être majoritaires et pourraient lâcher quelques gouttes un peu partout. Le bon côté c’est que les températures remontent jusque 23 degrés en journée.► QUALITE DE L’AIRLa qualité de l'air se maintiendra bonne dans les Hauts-de-France, les concentrations de polluants resteront faibles grâce aux bonnes conditions de dispersion.Un point sur les pollens : la fin de la saison pollinique approche, et le risque d'allergie reste très faible dans la région pour la semaine à venir.Plus d'infos sur www.atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez