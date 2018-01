Météo France : les prévisions pour ce samedi 6 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La perturbation passée ce vendredi s'est maintenant evacuée sauf qu elle va onduler et nous aborder demain à nouveau en toute fin de matinée. On se réveille avec un temps globalement sec, mais tres encombré… A noter quelques averses possibles sur le littoral au lever du jour.Dans l'après-midi, cette onde continue de remonter par le sud est des Hauts-de-France. Le temps se fera donc couvert et pluvieux sur les ¾ du territoire. Quelques précipitations intermittentes restent encore présentes sur le littoral du Nord Pas-de-Calais.Les températures poursuivent leur baisse, avec des minimales de 3 à 5 degrés. 3 à Saint-Omer et Serques. 4 à Lille et Marcq-en-Baroeul.Dans l'après-midi, les maximales chutent et atteignent les normales de saison. 7 à Boulogne et Wimereux. 8 à Valenciennes et Beuvrages.dans les Hauts-de-France, on conservera un ciel bien gris avec des pluies faibles, qui pourront se transformer en petits flocons aux heures les + froides, mais la pluie devrait rester largement majoritaire. Le vent de nord est devrait etre assez fort à nouveau, avec des rafales jusque 60, voire 70 kmh sur la côte.Quant aux températures, elles passent sous les normales, avec une amplitude sur la journée de 2 à 5 degrés., on retrouvera encore pas mal d humidité présente en basses couches…Le ciel sera donc encore tres nuageux toute la journée…Mais le vent se fera faible. Températures de 1 à 5 degrésEt puispas de grand changement : journée calme mais encore bien couverte et des températures qui n'évoluent guère. De 1 à 6 degrés.