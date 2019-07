Météo France : les prévisions pour ce samedi 6 juillet (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Une dépression centrée sur l’ouest du Portugal provoque des remontées instables sur le pays et, bien que nous restions en marge, cela occasionne en matinée un ciel plus chargé sur le sud du territoire, où quelques petites gouttes sont attendues. Rien de bien méchant, rassurez-vous ! Le flux, orienté ouest à nord-ouest, est faible à modéré, selon Météo France.Dans l’après-midi, nous conservons ces conditions instables sur le centre de la France qui peuvent déborder sur le sud des Hauts-de-France, mais c’est par le nord, qu’en fin de journée, la région voit arriver une masse nuageuse associée à un front peu actif venant de la mer du Nord, donnant quelques faibles précipitations sur le Nord et le Pas-de-Calais en cours de nuit.Les minimales sont en légère hausse : 10 à 13 dans les terres, 14 à 18 au littoral.Les maximales, quant à elles, affichent dans les terres 25 à 31° du nord au sud, 21 à 22 à la côte. Des valeurs en baisse par rapport à celles de ce vendredi, mais qui sont parfaitement conformes aux normales de saison !Le front perturbé gagne toute la région en matinée de. Arrivant sous des pressions encore élevées, il est peu actif et donne tout au plus quelques pluies faibles et éparses sous une couverture nuageuse bien présente, notamment sur les départements Picards, avant de laisser place en fin de journée à un ciel de traîne, le tout sous des températures en baisse., une dorsale d’altitude vient nous protéger et la journée s’annonce donc plutôt sympathique et bien ensoleillée, et enfin, cette dorsale laisse passer un peu d’humidité, essentiellement sous forme nuageuse.