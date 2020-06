Météo France : prévisions pour ce samedi 6 juin et pour les prochains jours

► Samedi

Après le temps instable de ce vendredi, la situation se calme. Ce matin hormis quelques averses résiduelles sur la baie de Somme, les éclaircies devraient être prédominantes.

Cependant, au fil de la matinée, les nuages reprennent le dessus.

Dans l’après-midi, le temps restera serein aux marches de l’Ile de France et de la Champagne. Il se fera en revanche plus perturbé en remontant vers la frange littorale.

Encore beaucoup de vent également demain attendu un peu partout jusque 80/90 km/h.

► Températures

Au petit matin, il fera frais, de 7 à 11 degrés attendus.

7° à Valenciennes et Saultain

10° pour Abbeville et bellancourt

Les maximales, elles, seront quasi stationnaires par rapport à hier

16° à Saint Omer et Eperlecques

17° à Compiègne et Vendélicourt

► QUALITE DE L’AIR

Le temps perturbé permettra à la qualité de l'air d'être bonne sur l’ensemble des Hauts-de-France.

Malgré ce temps plus mitigé, le risque d'allergies aux pollens reste très élevé sur la région. Si vous êtes allergiques, prenez vos précautions lors de vos sorties.

► Dimanche

Pour la journée de dimanche, le ciel restera très encombré et le temps instable avec de régulières averses, qui devraient être plus nombreuses et plus fortes dans l’après-midi.Les températures elles augmenteront d’un petit degré.

► Lundi

Une petite perturbation se déplaçant sur la mer du Nord va traverser la région, elle donnera des pluies faibles en matinée sur le Nord et le pas de Calais, avant un ciel plus calme dans l’après-midi

Températures de 10 à 17 degrés.

► Enfin, mardi

Notre temps perturbé se maintient.

Encore beaucoup de nuages et des passages pluvieux alternant avec des moments plus lumineux.

Températures de 9 à 19 degrés

Bon week-end.

Texte : Thomas Leridez