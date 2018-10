Météo France : les prévisions pour ce samedi 6 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Le temps commence à changer ce samedi, selonAprès la magnifique journée d’hier, vous espériez la même chose pour ce week-end… Hélas ce ne sera pas tout à fait le cas ! Cette journée de samedi va un peu nous servir de transition entre une fin de semaine qui aura eu la couleur de l’été, et un dimanche automnal !Regardons cela de plus près !, centré sur la Roumanie hier, va se décaler un peu plus vers l’est, laissant approcher une perturbation associée à une dépression qui va se positionner à l’ouest du Finistère.Le début de journée est agréable avec un ciel bien dégagé, dans lequel petit à petit vont se glisser des nuages élevés arrivant par l’ouest.Dans l’après-midi le ciel va, toujours par l’ouest, se couvrir de plus en plus, le soleil finira par laisser sa place aux nuages sur une, à l’inverse, sur l’est de la région, le soleil résistera plus longtemps !En fin d’après-midi, commenceront à tomber les premières pluies qui vont gagner toute la région en cours de nuit (cumuls possibles de 7 à 15 mm sur la façade ouest des Hauts-de-France) et le vent se renforcera aussi en première partie de nuit : rafales de 70 à 80 km/h le long des côtes, 50 à 60 km/h dans l’intérieur.Les températures de ce 6 octobre restent douces et au-dessus des normales de saison : 7 à 12° pour les minimales qui sont en hausse par rapport à hier, 19 à 24° pour les maximales (qui baissent un peu par rapport à la veille).Ce sera l’automne !Un temps pluvieux et venteux le matin : les précipitations commenceront à devenir plus éparses sur le Nord et le Pas-de-Calais mais le vent soufflera encore en rafales (70/80 km/h sur les côtes, 50/60 km/h dans les terres il faiblira l’après-midi). Le front pluvieux va descendre vers le sud de la région c’est donc par le nord que nous passerons en ciel de traîne avec dans un premier temps de timides éclaircies, qui deviendront plus larges en fin de journée en gagnant toute la région. L’automne côté ciel, mais surtout côté températures maximales puisque nous serons sous la barre des normales saisonnières avec 16° en moyenne !Pour commencer la semaine prochaine nous allons retrouver des conditions anticycloniques : un peu de grisaille lundi matin, puis quelques nuages élevés pour souligner le bleu du ciel mais des températures fraîches 4 à 8° dès potron-minet, 15 à 18° au meilleur de l’après-midi.Et pouraprès dissipation des bancs de grisailles, de brumes, ou de brouillard, le soleil s’imposera et fera remonter les températures 6 à 10° le matin, 17 à 22° l’après-midi.