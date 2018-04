Météo France : les prévisions pour ce samedi 7 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La perturbation atlantique qui va toucher l’ouest de la France va onduler jusqu’à l’est de l’Angleterre et nous allons rester en marge de cette franche dégradation !En marge oui, mais aujourd’hui il y aura quand même plus de nuages. Ils vont s’épaissir par l’ouest et lâcheront quelques gouttes sur nos côtes. Plus à l’est, la matinée se déroule sous un dégradé nuageux, de belles éclaircies sur l’Avesnois, l’Aisne, un voile nuageux sur le centre des Hauts-de-France. Le vent de sud-sud-est est faible.Dans l’après-midi, l’ouest de la région, du Calaisis au Pays de Bray en passant par la Baie de Somme, verra sans doute quelques gouttes s’échapper des nuages, dans l’intérieur le voile nuageux plus ou moins dense laissera quand même passer les rayons du soleil.La douceur s’installe pour quelques jours, elle est présente dès le lever du jour avec des minimales en nette hausse par rapport à hier, 8° à 10°. Les maximales grappillent encore un petit degré ici et là et s’échelonnent de 16° à 20° au meilleur de l’après-midi.même si nous restons toujours concerné par cette fameuse perturbation c’est un ciel changeant qui nous attend, avec tout au plus quelques ondées matinales sur l’ouest. Un peu comme samedi, les nuages semblent vouloir rester plus nombreux sur les côtes que dans l’intérieur et le vent sera variable et faible (ce qui est parfait pour le Paris-Roubaix à suivre sur notre antenne !!)Ajoutez à ces conditions météo des températures toujours très douces : 9° en moyenne le matin, 14 à 17° l’après-midi sur le littoral, 17 à 21° dans l’intérieur.La tendance pour le début de la 15° semaine de l’année : encore de la douceur même si les températures baissent légèrement., nous nous réveillerons sous les nuages porteurs de pluies faibles et éparses qui laisseront place à un ciel changeant avec des averses peu marquées l’après-midi.Etnous gardons ce ciel changeant accompagné de rares averses, seul changement le vent qui soufflera en rafales (autour de 40 km/h) Indice de confiance pour cette échéance de 3 sur 5.