Météo France : les prévisions pour ce samedi 7 décembre (et les jours suivants)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

Coup de vent pour la suite ?

© Météo France

© Météo France

La perturbation d’hier nous quitte ce matin par le sud-est de la région. A l’arrière nous passons dans une traîne peu active, mais le ciel va rester majoritairement nuageux. Rares seront les chanceux à apercevoir les éclaircies aujourd’hui !nous restons dans un contexte doux pour la saison, les minimales du jour devant évoluer entre 4° et 9° sous abri, les maximales entre 8° et 12°.et lundi, de l’Ecosse vers la Norvège. Dans son sillage, le vent va se renforcer. Avant de voir cela de plus près parlons du ciel :d’une nouvelle perturbation qui l’après-midi laissera un ciel de traîne avec des averses.Le vent se renforcera dès le matin avec des rafales sur toute la région de 50 à 70 km/h, jusqu’à 80 km/h l’après-midi dans les terres, 90 sur la côte, jusqu’à 90 voire 100 km/h sur le quart nord-ouest de la région 80 km/h ailleurs dans la nuit.(70 à 90 km/h) sur l’ensemble de nos départements avant de faiblir légèrement l’après-midi et en soirée, car une autre perturbation aura traversé la région et donnera quelques éclaircies entre les averses l’après-midi.interviendra en matinée, le ciel devant se charger de nuages par l’ouest avec l’arrivée d’une nouvelle dégradation. Idem pour le vent qui après avoir bien baissé va une nouvelle fois souffler en rafales l’après-midi mais aussi en soirée (50 à 80 km/h).Un petit mot sur la qualité aujourd’hui. Petit conseil du jour : L'air intérieur peut parfois être plus pollué qu'à l'extérieur, car les particules y sont plus concentrées.