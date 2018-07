Météo France : les prévisions pour ce samedi 7 juillet (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Le week-end sera encore, selon Météo France, grâce à un anticyclone qui prend ses aises et qui se décale légèrement vers les îles britanniques… Conséquence : les hautes pressions pourront piéger l'humidité en basse altitude et former quelques nuages bas ou brumes côtières. Ailleurs, déjà du grand beau tempsDans l'après-midi,même si comme vendredi, quelques nuages élevés se développent…Et c'est une impression de beau temps qui domine, avec toujours une masse d'air bien chaude…Les minimales seront en hausse et en général 3 degrés au dessus des moyennes…de 14 à 17 degrés. 14 pour Arras et Cambrai. 17 à Dunkerque et Loon-Plage.Les maximales, elles, gagnent un petit degré par rapport à ce vendredi…de 23 à 31 degrés. 26 à Calais et Sangatte. 30 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux.La suite dans les Hauts-de-France., en matinée, le ciel se fait bien dégagé partout…L'après-midi, le soleil dominera toujours les débats, sans nuage cette fois a-priori…Quant au vent, il est faible le matin, mais il devrait se renforcer dans l apres midi avec des rafales attendues autour de 40 km/h. Températures de 17 à 29 degrés., on a de l'air un peu plus humide qui rentre, et qui nous ramène davantage de nuages bas dans les terres…L'ambiance pourrait être un peu plus nuageuse sur une large moitié nord, avec du vent en pointes. Températures de 15 à 26 degrés.Et puis mardi, une dépression circule sur l'Allemagne et les Pays Bas, apportant ainsi de l'air plus frais, et de nombreux nuages. Températures de 15 à 24 degrés mais dès mercredi, les températures devraient à nouveau repartir à la hausse.