Météo France : les prévisions pour ce samedi 7 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

L’anticyclone des Açores nous offre une « petite pause » dans le défilé des perturbations. Hélas cette pause est de courte durée ! Selon Météo France, après une nuit passée au sec la région se réveille avec par endroit des poches de grisailles (brumes voire brouillards localisés) et des nuages un peu plus épais en se rapprochant du littoral de la Manche. Mais c’est bel et bien le soleil qui va nous tenir compagnie ce matin.Dans l’après-midi, arrivent déjà les nuages de la prochaine perturbation. Le ciel va donc se charger par l’ouest, et même si nous devrions rester au sec aujourd’hui, quelques gouttes peuvent tomber ici ou là en fin de journée. Le vent va commencer à se renforcer avec des rafales autour de 50 km/h sur les trois départements côtiers.Les températures au lever du jour sont en nette baisse, à cause des éclaircies nocturnes. Pour preuve, elles vont de -1° à +4° , ce qui peut apporter de faibles gelées par endroit, voire favoriser le regel des résidus humides de la veille, surtout sur l’Avesnois et la Thiérache, donc prudence dans vos déplacements ce matin !Les maximales du jour affichent les même valeurs qu’hier de 9° à Le Quesnoy à 12° pour Chantilly.. Retour d’un temps perturbé ! La pluie gagne toute la région dans le courant de la matinée, de copieux arrosages sont envisagés par endroits, dans le courant de l’après-midi retour d’éclaircies entre deux bonnes averses. Le vent sera fort au passage du front pluvieux mais aussi sous les averses (rafales de 60 km/h). Les températures minimales feront un sacré bond en avant avec 7° en moyenne, les maximales seront stationnaires.. Ciel de traîne avec des averses régulières et parfois marquées, le soleil tentera quelques percées mais en fin d’après-midi arrivera une autre perturbation et la pluie s’installera pour la fin de journée et la nuit suivante. Le vent modéré se renforcera à nouveau à l’arrivée de la dégradation (rafales de 80 à 95 km/h sur la façade maritime).Encore une perturbation ! Le défilé se poursuit maintenant un temps maussade sur toute la région, avec des bonnes rafales de vent, seule consolation la relative douceur des températures.La qualité de l'air restera bonne dans la région, avec des niveaux de polluants dans l'air qui devraient rester faibles. Les concentrations de pollens sont également faibles cette semaine, profitez-en pour vous aérer ce samedi !