Météo France : prévisions pour ce samedi 7 novembre et pour les prochains jours

46ème week-end de l’année !► SamediIl commence sous le soleil pour se terminer sous les nuages !Ce matin des brumes et brouillards sont présents localement (sur le sud de l’Aisne, du Pas-de-Calais, mais aussi sur l’Oise). Cette grisaille peut parfois tarder à se dissiper, tandis que sur le reste de la région le soleil est déjà en train de réchauffer nos cœurs. Selon toute logique, nous devrions retrouver de belles conditions météorologiques pour l’après-midi, avant que n’arrivent par le sud-ouest en cours de nuit suivante, les nuages d’une dégradation de faible activité.► TempératuresLa masse d’air est en train de changer, la preuve avec les températures qui remontent :Météo France annonce 1° à 6° au petit matin, et 14° à 17° au meilleur de l’après-midi !► DimancheOublions le ciel qui semble rester gris avec quelques gouttes ! En revanche, la douceur se réinstalle sur nos départements. En fin de nuit les thermomètres vont afficher 8° à 12°, et 13° à 16° l’après-midi.► LundiLes nuages du matin laisseront passer des éclaircies plus ou moins larges, nuages qui dans l’après-midi délivreront quelques ondées. Minimales de 10° à 13°, maximales de 14° à 16°.► MardiCiel variable, porteur d’averses, dans l’après-midi des nuages bas, brumes voire brouillards, pourront arriver sur l’ouest. On attend de 9° à 12° pour les mini, et de 12° à 15° pour les maxi.► QUALITE DE L’AIR ATMOHauts-de-France nous informe que la qualité de l'air sera moyenne à mauvaise dans la région, due aux conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants. Un épisode de pollution aux particules PM10 est prévu pour le Nord et le Pas-de-Calais avec des concentrations en particules plus élevées du côté du littoral. Ces particules sont liées aux activités économiques, au trafic routier et au chauffage résidentiel.Texte : Anne-Sophie Roquette