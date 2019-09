Météo France : les prévisions pour ce samedi 7 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Comme prévu, le ciel de vendredi s’est progressivement ennuagé dans l’après-midi, à l’arrivée d’un front faiblement pluvieux qui s’est invité par les côtes avant de s’enfoncer dans les terres durant la nuit. Après cet épisode pluvieux nocturne, le ciel se dégage un peu en première partie de journée, mais un risque de formations brumeuses se développe sur les contreforts des Ardennes (Thiérache et Avesnois). Se met en place ensuite un ciel de traîne peu actif, entrecoupé de quelques averses. Le vent de nord-ouest reste peu soutenu, de 10 à 20 kilomètres par heure.Dès la mi-journée, la traîne se réactive et les averses se multiplient. Elles se font plus fréquentes, parfois de bonne intensité et, vers les frontières on peut déceler ici ou là quelques grondements de tonnerre. Tout cela est accompagné d’un renforcement du flux de nord, avec des rafales voisines de 40 à 50 kilomètres par heure.Les minimales sont toutefois en hausse, 10 à 14°…… mais les maximales repartent à la baisse : 17 à 18 sur le côtier, 18 à 20 dans les terres.les conditions perturbées se maintiennent, avec toujours ce ciel de traîne, assez actif par moments, et le ciel se fait donc variable, partagé entre éclaircies et passages pluvieux. Températures 9 à 18.après une brève petite poussée anticyclonique, le ciel se voile à l’avant d’une nouvelle dégradation faiblement pluvieuse qui se généralise à l’ensemble du territoire dans la nuit et s’attardedurant une grande partie du jour sur les Hauts-de-France. Quant aux températures, elles entament une petite remontée au fil des jours, remontée qui se confirme tout au long de la semaine.