Météo France : prévisions pour ce samedi 8 août et pour les prochains jours

Les Hauts-de-France, ainsi qu'un grand nombre de départements situés sur une large bande centrale de la France, ont été placés, depuis jeudi, en vigilance orange canicule en raison de l'épisode de fortes chaleurs qui est parti pour durer encore plusieurs jours.► SamediDès le lever du jour, on retrouve un soleil omniprésent, tout juste un peu contrarié par la présence de nuages élevés qui s'invitent par l'ouest. Le vent est faible, d'est à sud-est.Dans l'après-midi, le temps reste estival, mais les nuages élevés de la matinée se généralisent et peuvent même tourner très localement à l'orage, principalement sur le sud de la Picardie. Le vent d'est reste faible, avec une petite brise de nord le long des plages.► TempératuresNouveau fait marquant : les minimales qui, à leur tour, s'avèrent élevées, avec 18 à 23° sur le côtier, 17 à 21 dans les terres.Les maximales s'échelonnent de 35 à 38 du nord au sud dans l'intérieur, 30 à 33 à la côte.► DimanchePas de grand changement, avec encore un temps sec et très chaud, accompagné de nuages qui remontent dans l'après-midi du Bassin Parisien, avec éventuellement un orage isolé en Picardie. Minimales 17 à 23, maximales 33 à 39, voire localement 40.► LundiAprès un ciel partagé en matinée, les nuages bourgeonnent dans l'après-midi et on retrouve un risque orageux généralisé. Minimales stationnaires, mais maximales en très légère baisse.► MardiIl s'annonce calme sous un ciel changeant et des températures stables, tant pour les minimales que les maximales.► Météo des plagesSur les plages de notre beau littoral, c'est à nouveau une belle journée qui se profile, mais l'astre du jour doit toutefois composer avec l'arrivée par l'ouest de nuages élevés qui, je vous rassure, resteront purement décoratifs !L'eau de baignade est à 19 ou 21° et, sur le sable, les maximales affichent 28° sur la mer du Nord et la côte d'Opale, 32 en baie de Somme, à la faveur d'un vent de nord à nord-est 5 nœuds, soit force 2 beaufort, fraîchissant en début d'après-midi 15 à 20 nœuds, soit force 4 à 5.L'index UV affiche 6 en mer du Nord et en baie de Somme, 7 sur la côte d'Opale. Les précautions d'usage s'imposent donc.► La qualité de l’airAu vu des conditions météo identiques à celles des jours précédents, la qualité de l'air sera mauvaise sur l'Oise et sur une partie du Nord et du Pas-de-Calais. Sur le littoral, elle sera médiocre.Retrouvez tous les détails sur atmo-hdf.frTexte : Paul Renard