Météo France : les prévisions pour ce samedi 8 décembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Des averses, de la pluie, du vent et des températures qui commencent à baisser, tel est le programme du week-end ! Le 342e jour de l’année commence sous un ciel variable où quelques éclaircies vont réussir à percer, annonceMais les averses sont présentes, surtout sur la partie centrale des Hauts-de-France. Le vent est toujours bien présent, attendons-nous à des pointes de 60 à 70 km/h voire 80 km/h sous les plus fortes averses dans les l’intérieur, 70 à 90 km/h le long du littoral.Dans l'après-midi une nouvelle dégradation va arriver par l'ouest. Dans un premier temps, le ciel de traîne du matin va perdre de la vigueur, puis les nuages vont arriver et il pleuvra sur toute la région en fin d’après-midi. Nous repasserons en ciel de traîne en cours de nuit suivante.Le vent perdra un peu de son intensité avec des rafales de 60 à 70 km/h voire 80 km/h près des côtes. Mais il va s’intensifier en soirée au passage du front pluvieux avec des rafales de 80 km/h dans les terres et de 80 à 90 km/h en bord de mer.Bien qu'en baisse, minimales et maximales restent douces pour un 7 décembre : 5° à Fourmies à 9° à Quend-Plage le matin, et de 10° à Hirson à 13° au Touquet, au meilleur de l'après-midi.: encore des averses ! Elles vont vite circuler en matinée mais semblent devenir plus nombreuses (voire orageuses) l’après-midi. Mais rassurez-vous, nous devrions quand même réussir à voir de temps à autre un rayon de soleil ! Le vent sera, hélas, toujours de la partie.On attend des rafales de 60 à 70 km/h dans l’intérieur, 70 à 90 km/h sur les côtes, et sous les plus fortes averses, elles pourraient même atteindre les 100 km/h.Les minimales iront de 7° à 9°, les maximales de 9 à 11°.La cinquantième semaine de l’année va (nous l’espérons) commencer dans une ambiance plus calme ! L’anticyclone qui va se positionner sur le sud de la France ne sera, hélas, pas assez costaud pour bloquer le passage des perturbations sur nos régions.Ce qui, pour, nous donnera un ciel variable le matin qui va s’obscurcir à l’approche d’une dégradation, amenant quelques pluies en soirée. Bonne nouvelle puisque qu’il n’y aura plus de rafales de vent, quant aux températures elles continueront à baisser : 4 à 7° le matin, 7 à 9° l’après-midi.sera bien gris, les hautes pressions bloquant au sol l’humidité. Températures minimales de 1 à 3° dans l’intérieur, 4 à 6° sur le littoral. Maximales de 6 à 9°.