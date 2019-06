Météo France : les prévisions pour ce samedi 8 juin (et tout le week-end de Pentecôte)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La dépression « Miguel » s’évacue lentement vers la Mer du Nord tout en se comblant mais laisse sur la région beaucoup de nuages porteurs d’averses (seules quelques éclaircies vont percer les nuages sur le sud de la région). Le vent de sud-ouest est encore sensible avec des pointes de 70 à 90 km/h du sud vers le nord de notre territoire, selon Météo France.Cet après-midi, nous serons toujours sous un ciel de traîne. Le ciel changeant et variable délivrera encore des averses qui pourront être orageuses, il n’y a que la façade maritime qui semble épargnée et devrait bénéficier de belles éclaircies. Même si les rafales vont perdre un peu d’intensité (60 à 80 km/h) il faudra attendre la nuit prochaine pour que le vent ne s’apaise vraiment.Au petit matin, Météo France annonce des valeurs de saison avec 10 à 13°, en revanche pour l’après-midi nous passons sous les normales avec 14° dans le Boulonnais et 17 à 19° partout ailleurs.Mitigée notre journée dominicale ! Le point positif sera le vent faible toute la journée, en revanche côté ciel… Le voile épais du matin pourra délivrer des pluies faibles sur le sud de la région, et dans l’après-midi nous devrons composer avec un ciel plus ou moins chargé duquel s’échapperont des averses. Minimales de 7 à 12°, maximales de 18 à 20°.Un vrai temps pour les révisions ! La semaine débute sous un temps calme avec des éclaircies puis dans l’après-midi de l’air froid en altitude va instabiliser la masse d’air, les averses seront parfois soutenues ! Minimales de 9 à 11°, maximales à nouveau en baisse de 16 à 18°.Mardi nous n’aurons toujours pas de signe de l’anticyclone des Açores c’est l’air froid d’altitude qui gardera le pouvoir, les nuages seront nombreux en matinée et les averses assez fréquentes l’après-midi et parfois marquées rien de tel pour garder « le nez dans les bouquins » si l’on est en période de révisions ! Minimales de 8 à 11°, maximales de 18 à 20°.