Météo France : les prévisions pour ce samedi 9 juin (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Le 160ème jour de l’année commence comme hier, avec de l’humidité venue de la mer du Nord, donc, vous l’aurez compris, de la grisaille, une atmosphère brumeuse voire une nouvelle fois du brouillard et ce, sur une grande partie de la région. Si tout se passe comme nous l’envisageons, à partir de la fin de matinée, le soleil va réussir à percer la couche nuageuse pour nous donner de belles éclaircies pour le début de l’après-midi.Malheureusement pour la suite de la journée, certains habitants des Hauts-de-France auront plus de chance que d’autres. En effet, une dépression centrée sur le golfe de Gascogne va faire remonter de l’air chaud, humide et instable. Conséquence dans notre ciel, des nuages élevés arrivent, ils sont annonciateurs d’un changement de temps et parfois porteurs d’averses. C’est en fin d’après-midi que le temps va nettement se dégrader sur l’Oise et l’Aisne, avec l’arrivée de remontées orageuses qui pourront donner par endroit des cumuls de pluies parfois conséquents.En toute fin de nuit, les thermomètres affichent sensiblement la même fourchette qu’hier 11 à 15°, en revanche les maximales sont en légère hausse 17 à 19° sur la frange littorale cela reste toujours un peu frais, mais 21 à 26° du nord au sud, dans l’intérieur.la dégradation va se poursuivre, la dépression se positionnant sur la France va engendrer des remontées orageuses de plus en plus organisées.Le matin, grisaille sur le Nord et le Pas-de-Calais, ailleurs certainement des éclaircies. Dans l’après-midi le ciel deviendra très nuageux au sud de Lille, des averses vont se développer, puis des orages vont éclater sur la Picardie mais aussi certainement sur l’Avesnois. Orages avec des cumuls de pluies conséquents sur l’extrême sud de la région. L’extrême nord devant à l’inverse, bénéficier d’un temps plus clément avec de belles éclaircies. Les minimales iront de 12 à 15°, les maximales de 17 à 25°.dès le matin, le sud des Hauts de France sera sous des précipitations parfois orageuses, le nord, sous de nombreux nuages. Dans l’après-midi toute la région sera concernée par ces précipitations soutenues et orageuses. Il faudra surveiller les cumuls dans beaucoup d’endroits et particulièrement sur le sud du territoire où les hauteurs d’eau seront sans doute notables. Minimales de 12 à 14°, maximales de 18 à23°.nous devrions commencer la journée sous un temps pluvieux, devenant plus changeant dans l’après-midi. Les averses remplaceront les pluies, et à priori, encore fois sur le sud, un coup de tonnerre pourrait se faire entendre, en fin de journée, les précipitations semblent disparaître et le soleil devrait réussir à se montrer ! Le vent de nord à nord-est sera parfois assez fort près des côtes. Les minimales ne vont pas vraiment évoluer, en revanche les maximales baisseront bien 15 à 21° du nord au sud.