Météo France : les prévisions pour ce samedi 9 mai (et les jours à venir)

Ce samedi

Les températures

Les prévisions

Qualité de l'air

On note peu d'évolution en altitude tandis qu'en surface les pressions partent à la baisse et deviennent dépressionnaires. La masse d'air reste chaude et l'instabilité marquée. En matinée, le ciel se fait souvent nuageux à très nuageux en nuages élevés et moyens. L'ambiance reste toutefois lumineuse et lourde. Le vent est faible à modéré à la côte.Dans l'après-midi, la nébulosité est bien présente partout. Au fil des heures, le temps devient instable sur la Picardie, des averses orageuses se mettent alors à circuler, elles sont peu mobiles et les cumuls attendus sont de l'ordre de 1 à 5 millimètres, voire jusque 15 localement. Ces averses remontent ensuite vers le nord et ne disparaissent qu'en cours de nuit. Le vent d'est à nord-est est faible à modéré, mais donne des rafales sous orages voisines de 50 kilomètres par heure.Les minimales sont 4° au-dessus des moyennes, avec 9 à 11 degrés dans les terres, 8 à 13 degrés sur la côte..Les maximales sont, elles 8° au-dessus des moyennes, et affichent 18 à 25 degrés du nord au sud.Dimanche, la journée est peu ou prou similaire à la veille : en matinée, une ambiance lourde, les nuages bien présents, puis, dès le début d'après-midi, des averses orageuses se mettent à circuler au sud avant de remonter vers le nord. Le vent de nord-est faible se fait modéré à fort au littoral, les minimales affichent 9 à 12 degrés, les maximales 16 à 23 degrés.Lundi et mardi, une petite poussée anticyclonique annonce le retour au calme, mais la masse d'air se rafraîchit et les températures dégringolent littéralement et perdent jusque 8 degrés par rapport à dimanche !Ce samedi, la qualité de l'air reste médiocre sur l'ensemble des Hauts-de-France, avec des particules en suspension qui s'accumulent depuis plusieurs jours.Par ailleurs, le risque d'allergies reste élevé avec l'apparition des pollens de graminées : si vous êtes allergiques, pensez à vous protéger en cas de sortie !Textes de Paul Renard