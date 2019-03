Météo France : les prévisions pour ce samedi 9 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Une perturbation a traversé rapidement la région cette nuit et nous quitte provisoirement ce matin par le sud-est de notre territoire, selon. D’où ce ciel chargé sur l’Avesnois, sur l’Aisne, mais aussi sur l’Oise, tandis qu’ailleurs vous bénéficiez d’un ciel changeant délivrant des éclaircies plus ou moins généreuses. Le vent qui a soufflé fort durant la nuit est encore sensible avec des pointes autour de 40 à 50 km/h.Malheureusement,, car notre fameuse perturbation semble onduler et va remonter sur les Hauts-de-France. Nuages dans un premier temps, puis en fin de journées, retour des pluies par le sud-ouest. Le vent en profitera pour se renforcer à nouveau, rafales de 50 à 70 km/h d’est en ouest, jusqu’à 80 km/h sur le Boulonnais et le Calaisis.Les minimales de ce 9 mars sont 4 degrés au-dessus des normales, 6 à 9°, les maximales environ 2 degrés au-dessus 11 à 14°.va donc finalement commencer sous les nuages et les précipitations de la perturbation, à la mi-journée elle quittera notre région par les frontières de l’est, le ciel tout d’abord très encombré va s’éclaircir par le littoral, nous passerons l’après-midi sous un ciel de traîne avec un risque d’averses. Le vent sera toujours de la partie, rafales de 60 à 80 km/h voire 90 km/h près des caps.pas mieux qu’un ciel de traîne. Passages nuageux porteurs d’averses et éclaircies vont alterner encore « escorté » d’un vent sensible. Passé au secteur nord-ouest il soufflera en rafales de 60 à 70 km/h ce qui au vu des températures qui seront en baisse (mais proches des normales) devrait nous donner un ressenti un peu « frisquet ».Enfin la tendance pourprochain (indice de confiance de 3 sur 5) : un temps perturbé et pluvieux toute la journée avec un risque de violentes rafales de vent d’ouest à sud-ouest en raison d’une dépression assez creuse qui arrivera par les îles britanniques, à surveiller dans nos prochains bulletins !