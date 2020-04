Météo France : prévisions pour ce vendredi 03 avril et pour les prochains jours

► VendrediCette nuit de petites pluies ont concerné certains secteurs de la région, par la suite, se sont des éclaircies nocturnes qui se sont développées, favorisant la formation de quelques brumes. A l’aube, ces brumes s’estompent peu à peu, et c’est un ciel nuageux qui nous tient compagnie ce matin. Le vent parfois sensible est de secteur nord-ouest dominant.L’évolution de l’après-midi est agréable puisque de belles éclaircies reviennent, seul le sud des Hauts-de-France conserve un risque de petites averses éparses.► TempératuresBien qu’en hausse, il semble que les températures minimales soient encore « fraîches » pour la période selon Météo France : 3° à 7°.Les maximales gagnent un petit degré : 10° à 13°.► Samedi et dimancheLe premier week-end du mois d’avril s’annonce plus que printanier ! Difficile pour celles et ceux qui sont confinés en appartement de résister, hélas, il le faut !Samedi : Quelques bancs de brumes ou de brouillards en début de journée, puis le soleil va briller dans un ciel où se promèneront quelques nuages. Minimales de l’ordre de 2° à 4° (en baisse par rapport à aujourd’hui), maximales de 14° à 16° en hausse !Dimanche : Du soleil, du soleil, encore du soleil ! De plus avec le vent orienté au sud, les maximales vont devenir dignes d’un mois de mai ! Le début de journée sera frais : 3° à 5°, mais l’après-midi 19° à 21° sont prévus sur la région !Une belle journée dont il faudra profiter dans son jardin, sur son balcon, à sa fenêtre, car lundi nous devrions retrouver un temps plus perturbé avec l’arrivée d’une perturbation faiblement pluvieuse par l’ouest.Texte : Anne-Sophie Roquette.