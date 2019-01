Météo France : prévisions pour ce vendredi 04 janvier et pour le week-end

Vendredi

Dans l’après-midi

Côté températures

Pour le week-end

Samedi

Dimanche



Et lundi ?

Dans la situation météo de cette fin de semaine, on va retrouver ce vendredi un ciel encore bien nuageux, à ceci près quand même que le soleil commencera tout doucement à percer la couche nuageuse dans la matinée, après dissipation de nos grisailles matinales habituelles.Le ciel se dégage petit à petit. Les éclaircies devraient être plus franches au nord-ouest de nos terres. Elles seront plus discrètes en descendant vers le sud-est, mais le temps devrait être plus lumineux dans l’ensemble que ces derniers jours.0 à Saint Quentin et GricourtTandis qu’on aura 3 à Boulogne et Wimereuxelles, restent proches des normales, de 4 à 7 degrés6 à Lille et Roubaix7 à Dunkerque et Grande SyntheLes conditions restent anticycloniques, avec une masse d’air encore fraiche mais sèche. C’est une nouvelle journée qui se déroulera sous un ciel encore bien nuageux, avec un soleil qui continuera de se cacher la plupart du temps…Températures de 2 à 7 degrésUne perturbation peu active aborde notre territoire en milieu de journée apportant de très faibles précipitations éparses.A l’avant et à l’arrière, un temps sec mais gris.Températures stationnairesOn démarrera la semaine avec un temps encore bien couvert pour la journée. Les visibilités seront localement brumeuses et c’est sous la grisaille que l’on devrait passer la journéeTempératures de 3 à 8 degrésTextes : Thomas Leridez