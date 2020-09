Météo France : prévisions pour ce vendredi 04 septembre et pour le week-end

► VendrediVotre matinée de vendredi commencera sous un ciel encombré, avec des pluies faibles et éparses dans un bandeau central.De part et d’autre quelques timides éclaircies.Eclaircies qui vont s’affirmer dans l'après-midi pour se faire plus franches, et surtout grignoter un peu plus la couche nuageuse.On gardera de temps à autre encore quelques gouttes possibles susceptibles de se développer.► TempératuresLes températures le matin seront 4 degrés au-dessus des moyennes14 à Laon et Suzy16 à Lille et SeclinLes maximales, elles, seront proches des normales de saison23 à Valenciennes et Haveluy27 à Château Thierry et CoincyVotre week-end ?► SamediLes pressions restent élevées et le front froid aura quitté la région. Conséquence : la journée sera agréable, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies.En revanche les températures repartiront à la baisse le matin comme l apm, de 13 à 20 degrés.► DimancheLa journée commence dans un ciel mitigé, quelques averses peuvent circuler sur la façade ouest, mais on aura aussi pas mal de passages ensoleillés.► Et puis lundiLe temps sera agréable alternant entre passages nuageux et un peu plus éclairés, mais dans une ambiance qui sera nettement plus fraîche.► LA QUALITE DE L’AIR POUR CE VENDREDILa qualité de l'air sera bonne en Hauts-de-France, en lien avec les passages pluvieux et nuageux prévus dans la région.Atmo Hauts-de-France qui surveille la qualité de l'air et mesure différents polluants grâce à 42 stations fixes réparties dans toute la région.Plus d'infos sur www.atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez