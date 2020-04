Météo France : prévisions pour ce vendredi 10 avril et pour la fin de semaine

► JeudiJe vous rappelle tout d’abord dans le Nord et le Pas-de-calais, cette alerte pollution aux particules en suspension. Ce jeudi, les conditions devraient rester médiocres, tout l’inverse du temps pour ce vendredi, attendu comme très ensoleillé dès le lever du jour.► Dans l’après-midi, les conditions anticycloniques se maintiennent, nous offrant par là même encore un temps très agréable sur l’ensemble des Hauts-de-France. On pourrait avoir quelques cumulus mais tout juste passagers. Le vent sera modéré sur la côte.► Les températuresElles seront comprises entre 9° à Château Thierry et Brasles et 10 à Lille et Lesquin.Les maximales, elles, seront quasi estivales, à part sur la côte où elles seront plus faibles par phénomène de brise avec 24° à Valenciennes et Beuvrages et 26° à Beauvais et BonlierVotre week-end de Pâques à présent► SamediPas de véritable changement. Le temps se fera toujours bien ensoleillé, avec quelques nuages qui circulent mais le vent s’oriente au sud-est. Conséquence, les températures en journée remontent encore davantage avec 24° degrés en moyenne.► Dimanche PascalIl nous offrira un temps très ensoleillé en matinée, avant de voir apparaître, dans l’après-midi, des nuages qui se développent à l’avant d’une perturbation.Dégradation qui traversera la région pour notre lundi férié.► LundiLa dégradation sera accompagnée de faibles précipitations qui se mettront en place toute la journée. Et c’est surtout du côté des températures maximales que le changement sera radical. On perdra jusqu’à 10 degrés en 24 heures.► Qualité de l’airL’alerte pollution aux particules en suspension devrait demeurer sur le Nord et le Pas-de-Calais, et la qualité de l'air devrait être moyenne à mauvaise en Hauts de France.Les conditions météo restent en effet défavorables à la dispersion des particules.Plus d'infos sur atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez