Météo France : prévisions pour ce vendredi 10 janvier et pour ce week-end

► VendrediLe matin, nous sommes à l’arrière de la perturbation d’hier, et c’est sous un ciel souvent très nuageux avec des averses que les habitants des Hauts-de-France vont commencer la journée. Le vent en a profité pour passer au secteur nord-ouest, il est modéré avec quelques pointes autour de 40 km/h sur le littoral de la Manche.En fin de matinée, les éclaircies font leur retour par l’ouest. En effet, une dorsale anticyclonique va faire remonter les pressions atmosphériques, et grâce à cela, le ciel de l’après-midi va devenir de plus en plus lumineux (il va même bien se dégager en bord de mer !). Seul l’est de notre région va conserver des nuages un peu plus nombreux et un risque d’averses. Bonne nouvelle côté vent, il faiblit, ne dépassant plus 10 à 20 km/h.Les températures sont en baisse. Mais elles restent encore supérieures aux moyennes saisonnières qui sont de l’ordre de 1,2° le matin et 6° l’après-midi. La preuve avec les températures annoncées 8° à 10° au meilleur de la journée, et 5° à 7° pour les minimales, minimales qui seront atteintes en fin d’après-midi il faut le souligner (autrement dit, elles vont baisser en journée !)Le second week-end de janvier va débuter sous la protection de cette fameuse dorsale anticyclonique. Elle fait barrage aux perturbations venues de l’ouest !► SamediQuelques grisailles sont possibles sur l’Aisne en début de journée, peut-être aussi localement une atmosphère un peu brumeuse, mais globalement le ciel sera bien dégagé sur la région. Dans l’après-midi nous verrons un voile de nuages arriver jusqu’à ce que le ciel ne se couvre, car le « verrou anticyclonique » finira par céder et Météo France prévoit de la pluie en fin de nuit suivante sur la façade maritime. Le vent sera passé au secteur sud-ouest et soufflera en rafales l’après-midi (60 à 70 km/h) à l’approche de la perturbation.Minimales de 2° à 4°, maximales de 7° à 10°.► DimancheUne journée grise nous attend avec le passage d’une onde pluvieuse en journée (affaiblie par les pressions relativement élevées). Le vent sera aussi de la partie (rafales de 50 km/h dans l’intérieur jusqu’à 70 km/h sur le littoral). Températures minimales de 2 à 5°, maximales de 7 à 10°.► Pour le début de semaineLundi : Eclaircies à l’ouest le matin, puis au fil de la journée, les nuages vont devenir de plus en plus nombreux et réussiront à cacher le soleil. Les températures minimales repartiront à la hausse : 4° à 6°, les maximales aussi par endroit : 8° à 10°.Du côté de l'air dans la région, Atmo Hauts-de-France prévoit le maintien de bas niveaux de polluants, grâce aux conditions météorologiques qui permettent la dispersion des polluants. La qualité de l'air est donc bonne ce vendredi.Pour rappel, 4 polluants principaux sont mesurés pour calculer l'indice de la qualité de l'air : les particules PM10, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote.Texte : Anne-Sophie Roquette