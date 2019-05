Météo France : prévisions pour ce vendredi 10 mai et pour le week-end

Vendredi

Bien que toujours dans un flux d’ouest, cette journée de vendredi, 130ème jour de l’année, nous apporte un peu de « répit » en attendant la prochaine perturbation.Le temps reste sec ce matin, avec quelques bancs de grisailles localisés, et si vous n’êtes pas concernés par cette ambiance grise, vous allez pouvoir profiter de beaux coins de ciel bleu et ensoleillé ! Le vent orienté au secteur sud-ouest est faible.Dans l’après-midi, les éclaircies vont tenter de résister aux nuages de la perturbation qui approche, mais hélas elles vont finir par céder puisque le voile de nuages va s’épaissir par l’ouest et les premières pluies de la perturbation nous toucheront en soirée.Au gré des éclaircies nocturnes les températures minimales sont en baisse ce matin, 3° dans le secteur de Beauvais, 5 à 9° partout ailleurs, les maximales c’est l’inverse, elles progressent avec aujourd’hui une fourchette de 14 à 17°, 17° à Amiens !La perturbation arrivée la veille nous donne un temps pluvieux le matin et « venteux » (rafales autour de 70 km/h), il subsiste encore quelques doutes sur l’intensité de cette dernière (pluies, vent…) donc à suivre… Logiquement l'après-midi verra le retour d’un ciel plus clair, avec localement des averses, par l’ouest puisque la zone de mauvais temps nous quittera par l’est de la région.Minimales de 6 à 9°, maximales de 13 à 15°.L’anticyclone va faire son grand retour ! Il va s’installer sur les îles britanniques. Concrètement nous serons donc à l’est de celui-ci ce qui va faire basculer le vent au secteur nord-est ce qui n’est pas le mieux pour faire remonter les thermomètres ! Nous devrions nous réveiller sous un franc soleil, puis à la mi-journée des nuages vont se former et feront jeu égal avec le soleil l’après-midi avant de « fondre » en soirée ! Minimales de 2 à 5°, maximales de 13 à 15°.Nous resterons protégés par cet anticyclone qui s’annonce puissant (de 1035 hPa à 1040 hPa) ce qui est « costaud » pour la période. Il se sera décalé vers la Mer du Nord et nous offrira une journée très ensoleillée (tout au plus quelques nuages décoratifs l’après-midi), bémol avec les rafales de vent (40 à 50 km/h) et les températures un peu plus fraîches que la veille, 3 à 5° localement 7° en bord de mer le matin, 13 et 14° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette