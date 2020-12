Météo France : prévisions pour ce vendredi 11 décembre et pour le week-end

Avec la pluie, les températures remontent. Bonne fête Danièle, Daniel et Dany.

► Vendredi

Cette nuit est arrivée une dégradation pluvieuse. Elle est encore présente ce matin sur une bonne partie de la région, tandis que par l’ouest s’installe dans la matinée un ciel de traîne. Le vent orienté au secteur sud est faible à modéré.

Dans l’après-midi le ciel de traîne gagne l’ensemble de nos départements. Nous aurons donc une alternance de passages nuageux, d’éclaircies et d’averses, alternance qui va durer toute la nuit prochaine, les ondées circulant toujours.

Si l’on en croit le dicton du jour (Tel temps à la Saint Daniel, même temps à Noël), nous devrions donc avoir un 25 décembre « arrosé » ! Ce sera à vérifier !

► Températures

Les températures minimales sont atteintes avant l’arrivée de la dégradation (de 0° à 4°), l’air doux amené par celle-ci, va vite les faire remonter pour atteindre l’après-midi des valeurs comprises entre 7° (à Bavay, Fourmies) et 11°.

► Samedi

La journée se déroule sous un régime d’averses avec des minimales de 4° à 7° et des maximales de 8° à 10°.

► Dimanche

Au lever du jour l’ambiance sera grise. Ensuite, des éclaircies vont se développer mais très vite (à la mi-journée ?) une nouvelle dégradation pluvieuse va arriver par l’ouest. Le vent de sud soufflera modérément et les températures iront de 1° à 6° au petit matin, et de 7° à 11° l’après-midi.

► Lundi

La 51ème semaine de l’année va commencer sous les nuages et la pluie avec un vent de sud modéré à assez-fort. Seule consolation les températures de plus en plus douces : 5° à 8° pour les minimales, 11° à 13° pour les maximales. (Indice de confiance de 4 sur 5 pour cette échéance).

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait rester bonne sur l'ensemble de la région. L'arrivée de précipitations permettra de lessiver les polluants présents dans l'atmosphère et ainsi diminuer les concentrations de particules en suspension.

Conseil ATMO du jour : bougies, encens ou aérosols émettent des polluants dans votre habitation. Limitez leur utilisation et pensez à bien aérer après leur utilisation.

Texte : Anne-Sophie Roquette