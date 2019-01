Météo France : prévisions pour ce vendredi 11 janvier et pour le week-end

Vendredi



L'après-midi



Samedi



Dimanche

Alors ce soleil il revient quand ? Lundi !

La perturbation annoncée par Météo France est arrivée hier soir et(qui ne doivent pas tenir au sol mais peuvent blanchir nos campagnes) le temps que les températures remontent.Les minimales sont conformes aux valeurs généralement observées à cette période de l’annéerésolument gris. Le vent faible du matin va souffler entre 10 et 20 km/h en moyenne.Il débutera sous les nuages qui vont devenir de plus en plus nombreux à l’approche d’une autre perturbation. En fin de matinée il va pleuvoir sur les côtes, le vent se renforcera (rafales de 60 à 70 km/h sur le littoral). Cette perturbation devant être plus active que celle d’aujourd’hui, les pluies seront continues et marquées. L’après-midi elles vont s’étendre à l’ensemble de la région de même que les rafales (50 à 60 km/h dans les terres).Le décor sera toujours bien gris,(rafales de 60 à 70 km/h) mais il y aura encore plus de douceur puisque nous serons bien souvent 4 à 5° au-dessus des valeurs de saison (6° et 10° en moyenne)Attention ce n’est pas un grand ciel bleu qui nous attend, mais quand même bien plus lumineux avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux. L’air sera un peu plus frais (4°/8°), quant au vent il continuera à « déferler » en rafales de 40 km/h sur les côtes, voire 50 km/h sur le littoral de la Mer du Nord.Textes Anne-Sophie Roquette