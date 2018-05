Météo France : prévisions pour ce vendredi 11 mai et pour le week-end

Vendredi



L'après-midi



Températures

Samedi



Dimanche



Enfin lundi

En cours de nuit, la petite dégradation de jeudi s’est évacuée par l’est, laissant à l’arrière un ciel bien dégagé.L’humidité résiduelle amène toutefois localement des réductions de visibilité, et quelques bancs de brumes sont donc à prévoir au petit matin.Ils se dissipent assez rapidement en matinée pour nous laisser, sous un vent qui s’est orienté au sud-est et a perdu un peu de vigueur, hormis sur le littoral où il reste encore assez soutenu.Pas de grande évolution ensuite :, mais, en fin d’après-midi, un voile nuageux se met en place par la façade ouest, annonciateur de l’arrivée d’une nouvelle dégradation.Au littoral, les minimales affichent jusque 9°, mais elles sont bien en-dessous des normales dans les terres : globalement 4 à 6°, et localement à peine 1 à 3.Les maximales, à la faveur du soleil, reprennent un peu de vigueur et affichent 18 à 22° au meilleur de la journée.À l’approche de la dégradation, le ciel est très nuageux au matin. En fin de matinée, les premières précipitations concernent les côtes, avant de gagner progressivement l’ensemble du territoire, donnant des cumuls qui peuvent atteindre 10 millimètres.Cette dégradation s’évacue par le nord, nous laissant dimanche un ciel de traîne où alternent éclaircies et averses, parfois orageuses.Il s’annonce comme une journée en demi-teinte, avec encore quelques précipitations éparses, mais l’indice de confiance n’est pour l’instant que de 2 sur 5.Textes Paul Renard