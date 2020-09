Météo France : prévisions pour ce vendredi 11 septembre et pour le week-end

► VendrediLe 255ème jour de l’année débute sous un ciel souvent peu nuageux.C’est le signe que cette journée de vendredi va être agréable ! Le vent est faible en matinée, dans l’après-midi il souffle modérément sur le littoral, côté ciel peu de choses à dire, même si quelques cumulus de beau temps peuvent se développer localement et ainsi souligner le bleu du ciel.► TempératuresAu petit matin Météo France annonce des valeurs proches des normales saisonnières avec 10° à 14°, très vite les thermomètres vont grimper pour atteindre 19° à 27° ! (ce qui place les températures du jour 3 degrés au-dessus des températures généralement observées à cette période de l’année).► Un week-end estival !Les conditions demeurent anticycloniques, et le soleil va briller tout le week-end ! Samedi quelques nuages vont bourgeonner, dimanche ils seront rares, quant aux températures, les minimales iront de 10° à 14° samedi, de 9° à 15° dimanche (passage dans la nuit d’une perturbation très atténuée), les maximales de 19° à 27° samedi et de 19° à 26° pour notre journée dominicale.► LundiL’été sera encore au rendez-vous ! L’anticyclone se positionnera à l’est de la région, tandis que dans le même temps un système dépressionnaire se développera sur le golfe de Gascogne. Les températures feront un bond en avant avec 12° à 18° au petit matin et 26° à 34° l’après-midi ! Va-t-on encore battre des records de températures dans la région ? Réponse lundi !► Qualité de l’air :Pour rappel, l'ozone se forme à partir des polluants émis dans l'atmosphère et réagissent avec la chaleur et les rayons UV du soleil. Ce qui fait qu’aujourd’hui, la hausse des températures sera favorable à l'augmentation de l'ozone sur les départements de l'Aisne et de l'Oise. Concernant le reste de la région, la qualité de l'air devrait rester bonne. Retrouver toutes les infos qualité de l’air sur https://www.atmo-hdf.fr/https://www.atmo-hdf.fr/www.atmo-hdf.frTexte : Anne-Sophie Roquette