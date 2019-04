Météo France : prévisions pour ce vendredi 12 avril et pour le week-end

Vendredi



L'après-midi



Samedi

Dimanche

Lundi

Hormis sur les zones littorales où côté minimales Météo France annonce 1° (à Calais) à 6° (à Dunkerque) dans l’intérieur nous retrouvons des valeurs proches de 0° (de -1° à +3°).Il fait « frisquet » donc, mais la lumière du soleil nous « réchauffe le cœur » car mis à part quelques nuages inoffensifs sur le Nord et le Pas-de-Calais, rien à signaler côté ciel !Quasiment car le long de la frontière avec la Belgique, des nuages vont se développer, ils pourront parfois sembler menaçants mais pas de pluie prévue. Le vent toujours orienté au nord-est va se renforcer en mer, et donnera des rafales autour de 40 km/h sur les plages.: 9° à 13° du nord au sud des Hauts-de-France.Les conditions seront toujours anticycloniques, mais l’air froid présent en altitude va instabiliser la masse d’air surtout sur l’est de la région, où dans l’après-midi des averses parfois accompagnées de grésil risquent de se développer. Le vent sera sensible (rafales de 40 km/h dans les terres, voire plus sous les averses, et de 50 à 60 km/h sur les caps du littoral), les gelées matinales n’épargnant que le bord de mer, et les maximales ne dépassant pas 10°.Si il y a quelques nuages bas le matin ils vont vite se transformer en cumulus et(tant mieux pour les coureurs du Paris-Roubaix) le vent sera encore soutenu sur les côtes. Les températures minimales évolueront de -2° à 2°, les maximales entameront une lente remontée (11° en moyenne)., et la bonne nouvelle viendra du thermomètre puisqu’il semblerait que les températures décident enfin à se rapprocher des valeurs de saison ! (Indice de confiance pour cette échéance de 3 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette