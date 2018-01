Météo France : les prévisions pour ce vendredi 12 janvier (et le week-end)

Les prévisions de Météo France pour ce vendredi

Brumes et brouillards sont encore présents ce matin sur l’ensemble de la région, sauf peut-être en se rapprochant de la Champagne-Ardenne où les visibilités peuvent être meilleures. Dans la matinée la grisaille aura encore du mal à se dissiper, bref c’est un peu le même temps qu’hier matin, avec au mieux des brouillards moins denses ! Le vent est généralement faible et variable au petit matin, et les minimales comprises entre 2 et 5 degrés.Pour l’après-midi, cette fois-ci, il semble que la grisaille va disparaitre partout mais ce n’est pas pour autant qu’il va faire beau, le ciel va rester couvert, au mieux très nuageux, seule la façade maritime aura la chance de voir des éclaircies. Les températures maxis iront de 6 à 8°.Pour attaquer le week-end, il y aura (nous l’espérons !) du mieux ! Même si la situation météo va peu évoluer, brumes et brouillards pourront se reformer dans la nuit de vendredi à, mais cette fois ils devraient se dissiper plus rapidement cédant leur place à ciel porteur d’un peu plus d’éclaircies que la veille (du moins le long de la frontière belge essentiellement). Les températures seront de saison (3° et 6° en moyenne) et le vent un peu plus sensible sur la côte.bis repetita, même si le risque de brumes, brouillards matinaux est moins marqué que la veille, sur les thermomètres il fera plus frais au lever du jour (-1° à +1°) donc de faibles gelées sont possibles, et côté ciel nous aurons enfin la chance d’apercevoir des éclaircies plus généreuses que les jours précédents ! Températures maximales : 4 à 6°Enfin le début de la troisième semaine de l’année va marquer un changement. Après quelques jours avec un temps plutôt « anticyclonique » ceannonce le retour d’un temps perturbé. Le ciel va se charger de nuages et dans l’après-midi la pluie arrivera par l’ouest accompagnée d’un vent de secteur sud qui va sensiblement se renforcer. Les minimales seront autour de 0° les maximales de 7 à 8°.