Météo France : prévisions pour ce vendredi 12 juillet (et pour le week-end)

Le week-end commence avec le passage d’une perturbation.

Dimanche

Lundi

Une limite faiblement pluvieuse a abordé la région la nuit dernière. Ce matin, elle essaye de glisser jusqu’au sud des Hauts-de-France sans y parvenir. Ceci dit l’impression générale sera « grise » hormis sur le sud où le ciel est peu nuageux.Dans l’après-midi ce sont des averses qui se déclenchent puisque nous serons sous un ciel de traîne, ces averses vont essentiellement toucher la moitié nord de la région, en se rapprochant du bassin parisien ce sont les éclaircies qui vont dominer.Le vent d’ouest le matin va s’orienter au nord-ouest l’après-midi en se renforçant avec des rafales de 40 à 50 km/h.Les minimales évoluent de 11 à 18°, du sud au nord de la région, les maximales baissent légèrement 20 à 26°.Samedi matin le ciel est tout gris, porteurs de pluies faibles par endroits. Samedi après-midi, la luminosité revient avec des éclaircies qui se développent mais des averses pourront se produire jusqu’en début de soirée sur l’Avesnois et l’est de l’Aisne. Le vent sera modéré, temporairement assez fort et orienté plein nord. Les températures accuseront une baisse mais seront de saison.Des nuages venus de la mer du Nord auront envahi le Nord et le Pas-de-Calais, par évolution en journée ils se feront de plus en plus discrets laissant ainsi de plus en plus de place aux éclaircies !Le vent de nord sera toujours sensible en bord de mer et les températures resteront quasi identiques à la veille.Le ciel nuageux du matin laissera ensuite place à une belle journée placée sous le signe d’un soleil très généreux seul petit « bémol » puisque le vent aura lui bien faibli, les températures qui seront un peu « fraîches » pour la période !Textes : Anne-Sophie Roquette