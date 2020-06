Météo France : les prévisions pour ce vendredi 12 juin (et pour le week-end)

► Vendredi

Le matin un front pluvieux remonte par le sud sur la région, selon Météo France. A l’avant, le ciel est chargé de nuages et laisse peu de place aux rayons du soleil. Avec l’arrivée de ces pluies le vent orienté au sud-est se renforce et souffle en rafales (40 à 50 km/h).

Les pluies poursuivent leur route vers le nord-est où elles peuvent devenir orageuses dans l’après-midi. A noter qu’un autre passage orageux est annoncé par Météo France dans le courant de la nuit prochaine sur l’est de la région. Les cumuls semblent s’étendre de 5 mm à l’ouest des Hauts-de-France à 20 mm à l’est.

► Températures

Notre seule consolation du jour vient des températures qui remontent bien : 11° à 15° pour les minimales, 19° à 23° (dans l’Avesnois) pour les maximales.

La tendance du week-end :

► Samedi

Certes la situation restera bloquée, mais il faut tout de même que la dépression va tendre à remonter en latitude tout en se comblant.

Ce ne sera pas la franche amélioration, toutefois le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages mais des averses circuleront dans le courant de l’après-midi. (On ne peut exclure totalement le risque d’orage). Le vent passé au sud sera faible à modéré et les températures agréables : 10° à 15° le matin, 22° à 24° l’après-midi.

► Dimanche

Les pressions repartiront lentement à la hausse. Le ciel bien que nuageux offrira de belles périodes ensoleillées et semble nous maintenir « au sec ». Minimales 10° à 16°, maximales 20° à 24°.

► Lundi

(Indice de confiance de 3 sur 5) Pas de changement notable par rapport à la veille, si ce n’est un risque d’ondées sous les nuages les plus épais, les températures seront stables.

► Qualité de l’air avec Atmo HDF

Les conditions de dispersion des polluants se maintiennent, ce qui permet à la qualité de rester bonne aujourd’hui.

Certaines personnes, comme les enfants, les personnes âgées ou asthmatiques, sont plus sensibles à la pollution. Evitez, tant que possible, les axes à fort trafic routier.

Texte : Anne-Sophie Roquette