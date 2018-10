Météo France : prévisions pour ce vendredi 12 octobre et pour le week-end

Vendredi



Températures



Samedi ?



Dimanche



Enfin pour le lundi 15 octobre

La dégradation de la nuit a quitté la région mais elle nous laisse dans un premier temps un beau paquet de nuages à tous les étages, ainsi que localement quelques brumes.Le vent (orienté au sud-est) souffle modérément, avec des pointes autour de 45 km/h dans les terres, plus proches de 60 km/h sur les côtes.Même si par rapport à ces derniers jours il y a un peu plus de nuages, le temps va devenir de plus en plus ensoleillé cet après-midi et nous offrira une très belle fin de journée. Le vent quant à lui reste sensible.: Les minimales s’échelonnent de 10 à 14°, les maximales de 22 à 25°.Les nuages vont rester plus que discrets, ce qui ne sera pas le cas du vent sur le quart nord-ouest de la région, car il soufflera en rafales de 40 km/h dans les terres 60 km/h sur les caps. Les températures vont en profiter pour remonter : 12 à 17° pour les minimales, 23 à 26° pour les maximales.Et notre dicton du jour alors ? Ne dit-il pas deux jours plus tard emmitouflé ??Regardez le temps de dimanche !Pas encore trop le matin (11 à 14°) en revanche l’après-midi ne nous attendons pas à plus de 15 à 17° ! Avec une telle journée dominicale, certains resteront emmitouflés à la maison !!Nous devrions retrouver des conditions anticycloniques, à l’heure où nous écrivons ces lignes la tendance (avec un indice de confiance de 3 sur 5) semble nous donner une journée sèche, mais avec beaucoup de nuages et des températures fraîches 5 à 10° au petit matin, 14 à 16° au meilleur de l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette