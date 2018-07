Météo France : prévisions pour ce vendredi 13 juillet et pour ce week-end

Vendredi

Températures

Votre week-end dans les Hauts-de-France ?



Samedi

Dimanche

Et puis lundi

, avec encore des nuages bas qui nous viennent de la mer du nord. Ils vont concerner le Nord Pas-de-Calais une partie de la matinée, et devraient tarder à se dissiper.elles pourraient même devenir orageuses en fin de journée.On surveillera également les cumuls de pluie qui pourraient être significatifs.13 à Saint Omer et Nieurlet15 à Boulogne et Sainte Cécile19 à Dunkerque et Fort Mardyck26 à Valenciennes et ProuvyLe 14 juillet se déroule sous des auspices ensoleillés.Après dissipation des brumes et brouillards dans les Flandres, par effet diurne, quelques nuages se développent dans l’après-midi mais c est surtout le soleil qui s’impose. A noter aussi un petit risque d’averses orageuses en Picardie…Températures de 16 à 27 degrésC’est une journée chaude et ensoleillée qui se profile, que ce soit dans l’intérieur comme sur la côte. Des conditions idéales pour aller fêter en soirée une éventuelle victoire footballistique…Les éclaircies restent majoritaires et les températures dépassent largement les normales de saison.Jusque 30 degrés en journée.Textes : Thomas Leridez​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​