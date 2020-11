Météo France : prévisions pour ce vendredi 13 novembre et pour le week-end

► VendrediLes nuages sont omniprésents ce matin. Ils délivrent par moments de petites pluies faibles et éparses. Le vent de sud-sud-ouest est modéré voire assez fort sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais (rafales de 50 à 60 km/h).N’espérez pas mieux pour cette après-midi, le ciel reste résolument gris et délivre toujours de faibles pluies, temporairement de petites averses se développent sur l’extrême nord de la région en fin d’après-midi. Seul changement, le vent qui va commencer à faiblir.► TempératuresLes températures restent douces et homogènes, Météo France annonce 6° à 9° au petit matin, et 13° à 15° au meilleur de la journée.► SamediLe ciel chargé du début de matinée laissera ensuite le soleil faire de belles apparitions, puis dans l’après-midi par l’ouest, les nuages de la prochaine perturbation vont arriver (les premières pluies toucheront la façade maritime en toute fin de journée) Le vent orienté plein sud sera modéré le matin, il deviendra assez fort l’après-midi avec des rafales autour de 60km/h. Minimales de 9° à 11°, maximales de 15° à 17°.► DimancheUne perturbation active va nous apporter un temps pluvieux et venteux en matinée, de l’instabilité s’installera l’après-midi (des orages sont possibles en bordure maritime). Le vent de sud s’orientera au sud-ouest, rafales de 60 à 80 km/h le matin sen bord de mer, temporairement 90 km/h dans les terres au passage du front pluvieux, et de 80 à100 km/h sur le côtier. Les températures resteront douces pour la saison.► LundiRetour d’un temps plus calme, plus changeant, de rares averses demeurent possibles dans la matinée. Les températures afficheront une légère baisse.► Qualité de l’airLa qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France. Les vents et les pluies prévues permettront une bonne dispersion des polluants dans l'atmosphère. Pour participer activement à la bonne qualité de l’air, veillez à ne pas surchauffer votre domicile, vous limiterez ainsi les émissions de particules dues au chauffage : la température recommandée en intérieur est de 19°C.Texte : Anne-Sophie Roquette.