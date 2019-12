Météo : les prévisions pour ce vendredi 13 décembre (et pour les prochains jours)

En raison d’un mouvement de grève à Météo France, les prévisions météorologiques du jour ne bénéficient pas de l’expertise habituelle, veuillez nous en excuser.



Vendredi

Les prévisions météo pour ce ce week-end



Samedi

Dimanche

Lundi

La nuit dernière a été assez agitée avec le front froid de la dégradation d’hier qui a traversé les Hauts-de-France, accompagné de pluies soutenues.Après une petite accalmie, une nouvelle perturbation active circule dès le lever du jour avec des averses et quelques coups de tonnerre.nous conservons un régime d’averses, plus éparses tout de même en allant vers le nord de la région et puis surtout le vent qui sera sensible tout au long de ce vendredi, avec des rafales de 50 à 70 km/h, voire ponctuellement 80 sous les averses les plus marquées.Les températures le matin seront comprises entre 5 et 7 degrés.5 à Compiègne et Lachelle.7 à Dunkerque et Leffrincoucke.En journée, 8 à 10 degrés.9 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux.10 pour Abbeville et Nouvion.Encore une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui est annoncée, avec encore davantage de vent. On attend cette fois des bourrasques de 70 à 100 km/h.Températures de 5 à 9 degrés.Le ciel sera encore changeant avec des averses éparses, qui, progressivement en matinée, vont se cantonner au littoral.On retrouvera encore du vent en pointes jusque 50 km/h.Températures de 6 à 10 degrés.On démarrera la semaine avec de nouveau un ciel encombré et des pluies éparses qui reviennent par l’est. La bonne nouvelle, c’est qu’on se sera débarrassé des rafales de vent.Températures de 6 à 10 degrésTexte : Thomas Leridez