Météo France : prévisions pour ce vendredi 13 septembre et pour le week-end

Vendredi

Dans l’après-midi

Températures

Votre week-end dans les Hauts-de-France.

Samedi

Dimanche

Et puis lundi

Après cette journée d’hier en demi-teinte, et avant un week-end très ensoleillé, une nouvelle perturbation s’est invitée chez nous pendant la nuit, avec les premières pluies qui touchent les régions allant des Flandres à la Baie de Somme au lever du jour. Au fil de la matinée, le corps perturbé progresse vers le sud-est.Tout en continuant de se décaler, la dégradation se disloque un peu. Le temps se fait alors plus variable, et surtout un peu plus sec, avec davantage de passages ensoleillés qui reviennent à l’arrière. Dans l’ensemble, le ciel se dégagera progressivement partout.Elles seront comprises entre 12 et 16 degrés12 à Compiègne et Montmacq16 à Dunkerque et Loon-PlageLes maximales, elles, devraient varier entre 19 et 24 degrés21 à Lille et Wattignies24 à Senlis et CreilChangement radical de situation.Le soleil devrait dominer, avec tout juste quelques nuages élevés qui circulent en Picardie. Côté températures, on va retrouver une ambiance estivale, avec 20 à 22 degrés en bord de mer, 22 à 27 degrés ailleurs.Pour votre journée dominicale, grand soleil au menu, mais avec des températures qui grimpent encore un peu plus.De l’humidité s’invite par l’ouest, donnant beaucoup de nuages.Les passages ensoleillés seront quand même présents, mais bien moins que pour ce week-end.Températures de 12 à 25 degrésTextes : Thomas Leridez