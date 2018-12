Météo France : prévisions pour ce vendredi 14 décembre et pour le week-end

Vendredi



Les températures ne cessent de baisser !





Samedi

Dimanche

Lundi

La matinée risque d’être souvent grise, car des nuages bas vont envahir la région par le nord avant de glisser vers le sud. Le vent de secteur est-nord-est souffle à 10 km/h.(attention aux haussées localement glissantes) avec -5° à -2° dans l’intérieur et -2° à 0° sur le littoral, ça c’est pour les minimales, quant aux maximales, sur l’est de la région il n’y aura pas dégel de la journée les valeurs sous-abri affichant 0° sur l’Aisne, mais aussi à Maubeuge et Eppe-Sauvage, tandis qu’ailleurs Météo France annonce 1° et 2°. Très vite à la tombée de la nuit, comme hier, les températures redeviendront négatives.La nuit sera calme mais « glaciale ». Les minimales seront du même ordre qu’aujourd’hui (-5° à 0°) mais le refroidissement éolien nous donnera des températures ressenties proches de -10°.mais, plus les heures avancent, plus le risque d’un épisode de pluies verglaçantes se confirme. Le ciel va en effet se charger de nuages à l’approche d’une perturbation, ce qui limitera la hausse du thermomètre, et les premières précipitations arrivant sur une masse d’air froide (0 à 3°) mais aussi des sols froids (en fin de journée sur l’ouest, début de soirée le long de la frontière belge) pourrait occasionner un risque de verglas temporaire, le temps que la masse d’air se réchauffe et que la pluie ne prenne le relai. A noter que les valeurs les plus élevées de ce 15 décembre seront atteintes dans le courant de la nuit. A cela, il convient d’ajouter un vent de sud-est qui va devenir fort l’après-midi et le soir avec des rafales de 60 à 80 km/h.Les pluies nous auront quitté, laissant sans doute des nuages bas le matin, et pour l’après-midi le retour d’éclaircies. Des averses (rares) seront possibles sur la façade maritime et se renforceront en soirée pour se généraliser la nuit suivante. Les températures de l’après-midi gagneront 7 à 8° par rapport à la veille !La journée devrait commencer avec quelques averses qui pour l’heure, vont disparaître l’après-midi ! (indice de confiance de 3 sur 5 pour l’échéance)Textes : Anne-Sophie Roquette