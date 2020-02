Météo France : prévisions pour ce vendredi 14 février et pour le week-end

► VendrediComme prévu par Météo France, cette journée de vendredi va se dérouler avec un temps calme !Une petite pause qui va nous faire du bien !Juste pour un jour, les pressions sont en hausse et nous protègent du mauvais temps.Ce matin le ciel est nuageux, voire très nuageux, mais des éclaircies arrivent quand même à se développer, belles éclaircies même sur le nord-ouest de la région. Le vent ce matin est faible.Dans l’après-midi, à l’approche de la prochaine dégradation, le ciel va, en altitude se charger de nuages élevés, et en cours de nuit suivante se couvrir par l’ouest. Le vent orienté au sud-ouest va souffler modérément, quelques rafales autour de 60 km/h sont attendues sur le littoral en soirée.► TempératuresLes minimales du jour s’échelonnent de 3° à 6°, les maximales de 9° à 12°.► SamediNotre fameuse zone dépressionnaire nommée « Dennis » se situera près de l’Irlande. Le ciel sera très nuageux le matin avec des pluies faibles en bordure côtière, pluies qui vont progresser vers l’est en fin d’après-midi et soirée. Le vent redeviendra modéré à assez-fort, se renforçant avec des rafales l’après-midi autour de 70 km/h dans les terres, 70 à 90 km/h sur la côte, pour atteindre 100 km/h en fin de nuit sur la façade maritime. Minimales de 5° à 8°, maximales de 12° à 15°.► Dimanche« Dennis » sera à l’ouest de l’Irlande et dirigera sur nos régions un front pluvieux et venteux. Ciel couvert faiblement pluvieux le matin, pluies plus marquées en fin d’après-midi sur l’ouest, puis sur toute la région en soirée. Les cumuls de pluies sur 24 heures de ce 16 février pourraient atteindre 20 à 40 mm sur l’ouest du Pas-de-Calais.Le vent sera hélas également de la partie, mais dans une moindre mesure par rapport au week-end dernier, rafales de 70 à 90 km/h dans les terres, 90 à 110 km/h en bord de mer. Les minimales seront très douces et proches des records pour la période avec 9° à 11°, les maximales iront de 14 à 16°.► LundiLa première semaine des vacances scolaires de notre zone devrait débuter avec un ciel de traîne, de belles éclaircies à priori en matinée, puis les nuages bourgeonneront pour lâcher des averses l’après-midi. Minima de 6 à 7°, maxima de 9° à 11°. A noter les rafales de vent encore et toujours présentes de 60 à 80 km/h dans l’intérieur, jusqu’à 90 km/h sur la zone littorale.► Qualité de l’air avec ATMO HDFAvec les vents qui continueront à traverser la région, la qualité de l'air devrait être bonne aujourd’hui.Petit conseil d’ATMO HDF : Tentons de ne pas polluer davantage ! En voiture, pensez à couper votre moteur, même lors d'arrêts brefs, afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions de polluants.Texte : Anne-Sophie Roquette