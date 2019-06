Météo France : prévisions pour ce vendredi 14 juin et pour le week-end

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Ce matin, les averses parfois instables qui se sont réactivées en cours de nuit, sont encore présentes sur l’est de la région tandis qu’ailleurs de belles éclaircies se dessinent entre les passages nuageux.Pour l’après-midi, nous restons à l’écart du mauvais donc profitons de ce temps sec et des belles apparitions du soleil car ce soir le ciel va à nouveau se charger par l’est et la nuit prochaine sera à priori encore « bien arrosée ».Toujours fraîches pour la période ce matin ! Météo France annonce des valeurs allant de 8° à Beauvais à 12° dans le Boulonnais.En revanche, comme le soleil est plus généreux aujourd’hui il va bien faire monter les maximales et nos thermomètres vont atteindre 18 à 20° sur la façade maritime et 21 à 23° dans l’intérieur.Les pluies de la nuit nous quittent par l’est en matinée, ensuite éclaircies pour tout le monde même si, sur l’ouest, l’arrivée d’un front peu actif en cours d’après-midi peut donner quelques averses sur les côtes de la Manche. Minimales en hausse : 10 à 14°, maximales de 18 à 23°.Pour leur fête, les papas vont aussi avoir droit à une journée clémente ! Enfin surtout dans l’intérieur car en bord de mer les nuages semblent vouloir rester plus nombreux toute la journée… Près des caps le vent soufflera en pointes autour de 50 km/h et les températures seront à peu de chose près les mêmes que la veille.La tendance pour cette journée, où officiellement débuteront les épreuves du Baccalauréat 2019, nous laisse espérer qu’enfin nous allons retrouver des conditions anticycloniques, donc à l’heure qu’il est et avec un indice de confiance de 4 sur 5, les prévisionnistes de Météo France nous annoncent une journée au sec, sous le soleil, tout au plus accompagné de quelques nuages, et des températures qui vont encore augmenter : 11 à 14° le matin, 18 à 24° l’après-midi.Textes : Anne- Sophie Roquette