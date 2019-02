Météo France : les prévisions pour ce vendredi 15 février (et pour le week-end)

Vendredi



Dans l’après-midi

Températures



Les prévisions de Météo France pour ce week-end

Samedi



Dimanche



Lundi

Les bonnes conditions se poursuivent, même si l’anticyclone qui nous protège se décale un peu. La masse d’air poursuit son assèchement, selonIl n’y aura donc que de très rares brumes au lever du jour, avant du grand beau temps.Pas de changement.Cette fin de semaine aura donc un avant-goût de printemps.Le vent lui demeure faible, évoluant toujours dans un flux de sud est.Les températures en matinée remontent un peu par rapport à celles d’hier avec de-1 à Compiègne et Mareuil Lamotte2 à Calais et Peuplingues.12 pour Arras et Hermaville13 pour Abbeville.Les pressions diminuent par l’ouest. On retrouvera quelques brouillards que l’on surveillera, mais pas d’inquiétude, la journée sera encore très calme,Le vent reste faible..Températures de 1 à 11 degrés.Après dissipation d’une petite grisaille matinale,On notera quand même un peu de vent modéré, sensible à la cote, du boulonnais au Calaisis avec quelques rafales.On démarrera une nouvelle semaine avec le maintien de nos conditions anticycloniquesEt des températures de 3 à 12 degrés.Textes : Thomas Leridez