Météo France : prévisions pour ce vendredi 15 janvier et pour le week-end

Une journée froide mais plus clémente côté ciel ! Bonne fête Rémi.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, trois départements de la région sont concernés par une vigilance orange émise par Météo France.

► Vendredi

Le Nord et l’Aisne, pour une vigilance « neige-verglas » qui a dû être levée dans le courant de la nuit, le Pas-de-Calais est également concerné par cette vigilance neige-verglas, mais aussi par une vigilance « crues » et une autre « inondations» au regard des cumuls de précipitations tombés en 24h sur l’ouest du département, de 40 à 60mm, sans compter les cumuls de la nuit qui ont pu par endroit apporter jusqu’à 15mm de plus ! Là aussi la vigilance « neige-verglas » a été levée dans le courant de la nuit, tout comme celle pour les inondations, en revanche, Vigicrues maintient le risque de crues.

Heureusement c’est un temps bien plus sec qui se met en place !

Ce matin le ciel est plutôt nuageux dans les terres, mais sur la côte quelques éclaircies se dessinent.

Dans l’après-midi, poursuite de l’amélioration avec des éclaircies plus présentes dans les terres, toujours un peu plus timides sur l’est de la région. Le vent orienté au secteur nord est faible toute la journée.

► Températures

Prudence à pieds, au volant, en deux roues ce matin !

En effet les températures minimales sont froides avec -3° à Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe, -2° ou -1° partout ailleurs dans l’intérieur (voire moins là où il y aura de la neige au sol). Sur la côte vous n’aurez pas beaucoup plus avec une fourchette de 0° à 2°.

D’où les phénomènes de regel quasi généralisés ce matin, pouvant rendre les trottoirs, chaussées extrêmement glissants !

Malgré le soleil les maximales vont peiner à remonter, Météo France annonce 0° dans l’Avesnois, 1° et 2° dans les terres, et au mieux 3° et 4° en se rapprochant de la façade maritime.

► Samedi

Arrivée d’une nouvelle perturbation. Après un début de journée bien froid (de -1° à -6° localement) sous un ciel couvert, une perturbation va arriver dans le courant de l’après-midi. Elle butera dans un premier temps sur de l’air froid, d’où la possibilité, une nouvelle fois, de neige qui pourrait apporter un petit manteau blanc de quelques centimètres sur les Hauts-de-France. Ceci dit, avec ce flux perturbé de sud, les températures amorceront une remontée.

► Dimanche

Nous serons à nouveau sous l’influence d’une petite cellule anticyclonique, le temps devrait être bien plus clément avec un dégradé nuageux du nord-ouest au sud-est (les belles éclaircies seront à l’ouest !).

Les températures continueront à remonter : de -2° à +3° pour les mini, de 5° à 8° pour les maxi.

► Lundi

Après dissipation de la grisaille matinale nous devrions retrouver un temps sec avec des éclaircies plus larges en se rapprochant de la Manche.

Minimales de 1° à 4° et maximales de 7° à 9°.

► Qualité de l’air

Une légère dégradation en lien avec la hausse des concentrations en particules PM2.5 est à craindre sur les agglomérations de Lille et Amiens. La qualité de l'air devrait être dégradée sur ces zones, mais restera moyenne sur le reste de la région.

L'indice de l'air est qualifié par de nouveaux adjectifs depuis début 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette.