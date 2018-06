Vendredi

L’après-midi

Températures



Samedi



Dimanche



Enfin pour commencer la 25ème semaine de l’année

De las’est formée pendant la nuit, localement elle apporte des visibilités réduites (brumes voire brouillards) sur l’Oise, la Somme, le Boulonnais, mais aussi sans doute sur l’Avesnois et la Thiérache.Dans le courant de la matinée tout semble se dissiper afin de laisser lecontrôler une bonne partie du ciel de notre territoire ! Le vent est faible à modéré, de secteur sud-ouest à ouest., même si des cumulus de beau temps se forment, rien ne viendra altérer cette! Côté vent, notez une petite brise marine qui va se lever sur le littoral.En toute fin de nuit, les températures affichent, dans l’après-midi elles remontent avec le soleil,sur la façade maritime.Pas si mal que cela vous allez voir !Même si une dégradation devrait toucher la région, elle sera tellement peu active que Météo France parle d’un ciel voilé, lumineux, de rares ondées possibles sur l’est de la région. Les minimales iront de 10 à 13°, les maximales de 16 à 19° en bord de mer, 19 à 23° dans l’intérieur.La journée débutera sous un voile nuageux assez épais, après dislocation dans le courant de la matinée, retour d’un ciel alternant passages nuageux et belles éclaircies. Minimales de 10 à 13°, maximales de 16 à 22°.Lundi, les conditions anticycloniques vont à nouveau atténuer les effets du mauvais temps, autrement dit, c’est une perturbation très atténuée qui va nous concerner en première partie de journée avec des pluies éparses, et pour l’après-midi retour d’éclaircies de plus en plus franches. Minimales de 10 à 13° et maximales de 18 à 23°.Textes : Anne-Sophie Roquette