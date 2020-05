Météo France : les prévisions pour ce vendredi 15 mai (et pour le week-end)

► VendrediC’est un ciel bien ensoleillé qui nous accompagne ce matin, seuls quelques nuages se promènent sur l’extrême nord de la région. Le vent toujours établi au nord-est souffle modérément avec des pointes autour de 30 km/h.Les températures minimales, après une nuit passée sous un ciel clair, sont encore « basses » par endroit, Météo France annonce 1° et 2° en Avesnois, 3° à 5° ailleurs dans les terres, et 6° à 8° sur la côte.La journée se poursuit avec ce temps bien ensoleillé et le vent sensible, même si il commence à diminuer.Les températures maximales affichent aujourd’hui une toute petite hausse : 13° à 15° sur le littoral, 15° à 17° ailleurs.Mais alors, quand vont remonter les températures ? Patience…Lisez plutôt !► SamediPremière bonne nouvelle, le flux va passer au nord-ouest dans l’après-midi et enfin nous serons débarrassés des rafales ! Autre bonne nouvelle, la journée sera bien agréable malgré des passages nuageux temporaires, enfin dernière bonne nouvelle, même si elles sont encore un peu fraîches pour la période, les maximales vont continuer à monter : 15° à 18°. Les minimales seront identiques à la veille.► DimancheTrès belle journée avec quelques passages nuageux élevés. Les minimales iront de 2° à 6° dans les terres, de 8° à 10° au littoral et les maximales de 18° à 20° !► LundiLes passages nuageux seront sans doute un peu plus nombreux, mais ne gâcheront la sensation de beau temps. Températures du jour : 7° à 9° pour débuter la journée, et 19° à 22° au meilleur de l’après-midi !► Qualité de l'airATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air devrait rester bonne sur les Hauts de France, en raison du vent soufflant suffisamment pour limiter la hausse des concentrations des polluants. Petit conseil du jour : Si vous prenez la route, rappelez-vous qu'une conduite souple permet de réduire votre consommation de carburant et de limiter les émissions de polluants dans l'air.Texte : Anne Sophie Roquette