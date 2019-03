Météo France : prévisions pour ce vendredi 15 mars et pour le week-end

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

À peine une perturbation partie qu’une autre arrive !, pluies plus marquées (celles du front froid de la perturbation) qui s’attardent sur l’est de la région, alors que partout ailleurs les pluies sont plus éparses ou sous forme de bruines (c’est le secteur chaud de la perturbation)., de secteur ouest, assez fort à fort avec des rafales de 60 à 80 km/h (parfois un peu plus).le vent lui va perdre un peu de vitesse (rafales de 50 à 70 km/h). Côté cumuls, sur 24h, ils seront moins importants qu’hier (5 à 10mm généralement), néanmoins, ils peuvent encore être sensibles avec 7 à 15 voire 20mm sur l’ouest du Pas-de-Calais et le nord-est des Hauts-de-France.Dans le contexte de ce fameux secteur chaud,Le matin, il y aura quelques pluies résiduelles, puis nous devrions bénéficier d’une zone de « transition », avant le passage de la prochaine perturbation.dans un ciel changeant les éclaircies vont se développer par le sud.. les minimales seront quasi toutes six degrés au-dessus des normales (9° en moyenne), deux à trois degrés au-dessus pour les maximales (14° en moyenne).Nous allons nous réveiller à l’arrière d’une perturbation, sous un ciel de traîne actif,. Les rafales de vent ne devraient pas dépasser 70 km/h, et les températures seront en baisse (6° et 11° pour les moyennes)À la faveur du « retour » d’un anticyclone par l’ouest, terminé le défilé des perturbations, certes quelques averses anecdotiques sont encore possibles maisLe vent va basculer au nord-ouest, quelques pointes autour de 40 km/h sont attendues, et les températures amorceront une baisse mais seront encore supérieures aux valeurs de saison 4° et 11° en moyenne.Textes : Anne-Sophie Roquette