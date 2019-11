Météo France : les prévisions pour ce vendredi 15 novembre (et pour le week-end)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Samedi

© METEO FRANCE

Dimanche

Lundi

Le ciel est chargé ce matin, toute la région se retrouve sous les nuages, porteurs de pluies éparses sur la moitié nord des Hauts-de-France, mais qui délivrent des pluies plus continues sur la moitié sud.À noter que quelques flocons peuvent se mêler à la pluie, notamment sur les parties les plus "hautes" de la région. Le vent du matin est orienté au nord, il est faible à modéré.Dans l'après-midi, le vent va devenir variable et faible, et côté ciel, les pluies vont continuer à se décaler vers l’ouest.Ces pluies restent soutenues, mais par isothermie (à savoir des précipitations soutenues, associées à un vent quasi-nul qui permettent à l'air froid présent en altitude de descendre et donc de faire baisser les températures) des flocons sont possibles dans l'Oise principalement. Sur le reste de notre territoire, le ciel est couvert avec de faibles précipitations intermittentes.L’ambiance est bien plus "fraîche" aujourd’hui 2 à 4° sous-abri ce matin, et pas plus de 5 à 9° au meilleur de la journée.Sous l’influence de l’air froid présent en altitude le temps du week-end va rester médiocre.Samedi, de nombreuses poches de grisailles matinales laisseront peu de place au soleil. L’après-midi verra les nuages rester majoritaires (même si de petites éclaircies seront visibles) et sur une large bande côtière tomberont des averses. Minimales de 2 à 4°, maximales de 5 à 8°.La journée de dimanche se déroulera sous un ciel très nuageux délivrant toujours des averses en bordure maritime. Minimales de 0 à 3° dans l’intérieur, 3 à 5° le long des côtes, maximales de 5 à 8° jusqu’à 11° sur le littoral.Pour débuter la 47ème semaine de l’année le scénario météo semble se répéter, plaques de grisailles et risque d’averses le matin, ciel très nuageux et risque d’averses plus "fort" l’après-midi. Températures prévues de 1 à 5° au petit matin, de 6 à 9° l’après-midi.