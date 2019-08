Météo France : les prévisions pour ce vendredi 16 août (et pour ce week-end)

© Météo France

Et ce week-end ?

Les pressions sont en hausse, mais la masse d’air est encore bien humide et, en plus des nuages élevés de la nuit, une abondante couverture de nuages bas s’étend de l’ouest au nord du territoire, tandis que, plus au sud, les éclaircies se font plus franches. Le flux d’ouest a bien faibli, hormis au littoral, où l’on note encore quelques rafales.Dans l’après-midi, les nuages bas se désagrègent petit à petit, laissant revenir les éclaircies un peu partout, mais un voile de nuages élevés se met progressivement en place à l’avant d’un front pluvieux qui approche. Le flux d’ouest se renforce à nouveau, avec des pointes de 40 à 50 kilomètres par heure.Les minimales sont en légère baisse, 11 à 16° au petit matin,…Mais les maximales remontent sensiblement et repassent au-dessus des normales, avec 21° à 26°C. Une remontée toute provisoire avant une nouvelle baisse samedi au passage du front perturbé.Le ciel de ce samedi est globalement gris et faiblement pluvieux durant toute la journée, avant un renforcement dans la soirée dont les cumuls peuvent alors être importants : 7 à 15 millimètres, localement 20, le tout accompagné d’un vent soutenu.Dimanche, on retrouve ce front pluvieux en matinée, puis les éclaircies reviennent par l’ouest et gagnent peu à peu dans les terres et enfin lundi, c’est un ciel variable qui nous attend, accompagné d’un vent toujours bien présent.