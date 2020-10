Météo France : les prévisions pour ce vendredi 16 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l’air

Nous restons sous l’influence de hautes pressions pour terminer la 42ème semaine de l’année. Ceci dit, un anticyclone en automne (ou en hiver) ne nous apporte pas forcément un ciel bleu comme en été ! La preuve pour les prochains jours, c’est la gestion de la grisaille matinale qui va être la plus compliquée.Dès ce matin, bancs de brume et légers brouillards sont présents par endroits. Leur dissipation plus ou moins rapide, laisse ensuite certes un temps sec, mais toujours très nuageux sur l’est de la région, un peu plus variable à l’ouest. Le vent de secteur nord dominant, est faible à modéré toute la journée.Peu d’évolution dans le ciel des Hauts-de-France l’après-midi si ce n’est l’apparition d’éclaircies plus franches sur la façade maritime, car dans les terres ce sont souvent les nuageux qui restent dominateurs.Les températures du 290ème jour de l’année restent dans la tendance « un peu fraîches », Météo France annonce des minimales de 4° à 6° dans l’intérieur, de 6° à 8° sur la côte, et des maximales identiques à celles d’hier : 11 à 13°.: Nous devrions avoir plus de grisailles matinales, leur dissipation semble lente, mais on attend le retour d’éclaircies plus larges par l’ouest dans le courant de l’après-midi. Les températures seront identiques à celles d’aujourd’hui.: Le ciel devrait être couvert à nuageux pour débuter la journée (quelques gouttes sont possibles sur le nord-ouest), puis laissera passer des éclaircies dans l’après-midi. Minimales de 4° à 9°, maximales de 11° à 14°.: Avec un indice de confiance de 3 sur 5, la tendance du temps calme mais assez nuageux semble se poursuivre, le vent passé au secteur sud-ouest apportera de l’air un peu plus doux : 6° à 8° pour les mini, et 14° ou 15° pour les maxi.La qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, malgré une légère hausse des concentrations en particules.Si vous profitez de ces quelques rayons de soleil pour vous déplacer à vélo en ville, n'oubliez pas de vous placer devant les voitures au feu rouge pour moins vous exposer aux polluants.